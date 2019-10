Napoli-Atalanta, preview e probabili formazioni: out Insigne, attacco veloce col piano tattico di Salisburgo

di Antonio Gaito - Match delicatissimo al San Paolo. Dopo il pari con la Spal, non approfittando degli stop delle prime due e perdendo terreno dall'Atalanta, il Napoli riceve proprio la squadra di Gasperini per uno scontro diretto che vale al momento il terzo posto. In realtà i partenopei si giocano molto di più perché, dopo tanti punti persi con le medio-piccole, non vincere potrebbe significare scivolare anche alle spalle delle romane visto che la Roma ha accorciato a -1 e la Lazio a -2.

Al di là dei risvolti di classifica, il Napoli è chiamato ad una prova convincente, provando ad alzare il livello come accaduto finora più che altro in Champions. Di fronte ci sarà una squadra lanciatissima, col migliore attacco con 28 reti (10 più del Napoli) e 14 subiti (3 più del Napoli). Ma non chiamatela sorpresa perchè l'Atalanta è prima da gennaio nella classifica virtuale nell'anno solare 2019, facendo anche meglio della Juventus. La squadra di Gasperini è reduce da un 7-1 in casa contro l'Udinese, ma sembra esprimersi ancora meglio fuori casa dove ha 13 punti in 5 partite, ma senza la rimonta dal 3-0 a 3-3 con la Lazio sarebbe addirittura a punteggio pieno in trasferta.

Al Napoli l'arduo compito di fermare i nerazzurri, come accaduto più che altro in Champions con 3 brutte sconfitte su 3 gare, con le squadre europee che riescono con la qualità a sfuggire alle marcature a tutto campo dei bergamaschi, trasformando il punto di forza del Gasp in punto debole, portando fuori posizione i difensori con attaccanti che hanno quasi sempre mobilità e dribbling. Quello che Ancelotti riuscì a fare la scorsa stagione vincendo a Bergamo e dominando per un'ora in casa al ritorno.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Ancelotti perde Malcuit, ma recupera Mario Rui a sinistra (ma se non dovesse avere i 90' non è da escludere Luperto), riportando così Di Lorenzo a destra. Al centro out ancora Manolas e quindi Maksimovic in coppia con Koulibaly. A centrocampo si riprendono una maglia Callejon e Fabian, con Allan e probabilmente Zielinski a sinistra, favorito su Insigne. In attacco Mertens e Lozano in base anche alle caratteristiche dell'Atalanta. Zielinski, Mertens e Lozano: questi tre scelti per avere gamba negli spazi, una volta aperto il campo sfuggendo alle marcature e alla pressione nerazzurra, ricalcando così il piano tattico attuato anche col Salisburgo.

LE ULTIME SULL'ATALANTA - Gasperini senza Duvan e Palomino e col dubbio Masiello, potrebbe riproporre il terzetto Djimsiti, Kjaer e Toloi. A centrocampo De Roon e Freuler (favorito su Pasalic nelle rotazioni) con Castagne a destra e Gosens a sinistra. In attacco in quattro, Malinovskyi, Ilicic, Gomez e Muriel si giocano tre posti con quest'ultimo che potrebbe anche partire dalla panchina nell'ottica delle rotazioni.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

Ballottaggi: Mario Rui-Luperto 55%-45%, Zielinski-Insigne 70%-30%, Mertens-Milik 55%-45%

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Ilicic. All. Gasperini

Ballottaggi: Gomez-Muriel 55%-45%, Freuler-Pasalic 55%-45%, Castagne-Hateboer %55-45%

ARBITRO: Giacomelli (Bindoni-Longo, IV: Doveri, VAR: Banti, AVAR: Manganelli)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net