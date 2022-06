Napoli-Deulofeu c'è l'intesa: un azzurro frena la chiusura dell'affare

Come spiega il Corriere dello Sport è l'algerino, in uscita e in scadenza di contratto nel giugno 2023, a frenare la trattativa con l'Udinese per lo spagnolo.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È Adam Ounas a bloccare l'arrivo in maglia Napoli di Gerard Deulofeu. Come spiega il Corriere dello Sport è l'algerino, in uscita e in scadenza di contratto nel giugno 2023, a frenare la trattativa con l'Udinese per lo spagnolo.

"Come un anno fa, c’è sempre Adam Ounas che regola il traffico: e negli incroci del mercato, affinché si arrivi ad un nuovo acquisto, sarà necessario, anzi indispensabile, che si liberi un posto. Sulla soglia di Castel Volturno, virtualmente, c’è Gerard Deulofeu (28) che attende: De Laurentiis e i Pozzo ne hanno parlato, sarà semplice per loro trovare in sintesi un accordo come fatto in passato per altre operazioni, ma intanto il Napoli deve sgrossare l’organico e anche il monte-ingaggi, che lo spagnolo ingrosserebbe".