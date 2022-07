Napoli-Deulofeu, da Udine: Giuntoli rilancia, c'è l'ok dell'Udinese!

TuttoNapoli.net

Nuovi contatti sull'asse Udine-Napoli per Gerard Deulofeu. Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato una nuova offerta per l'attaccante catalano: 16 milioni più bonus senza l'inserimento di alcuna contropartita. E a questa proposta il club friulano avrebbe dato il proprio ok. Trattativa che prosegue, ora spetta ai partenopei chiudere dopo l'apertura dei Pozzo. C'è ancora un po' di tentennamento legato alle cessioni di Politano e Ounas che faticano a sbloccarsi ma questa volta il Napoli pare intenzionato a definire tutto al più presto. A scriverlo è Tuttoudinese.it.