Napoli-Italiano, da Firenze: "La clausola c'è, ecco quanto costerebbe liberarlo"

Il contratto del tecnico scade nel 2023 ma esiste la possibilità per l'allenatore viola di esercitare la clausola.

Non è certo il futuro di Vincenzo Italiano, secondo quanto racconta la TGR Rai Toscana che svela il contenuto della clausola rescissoria venuta allo scoperto oggi. Il contratto del tecnico scade nel 2023 ma esiste la possibilità per l'allenatore viola di esercitare la clausola.

Se infatti l'allenatore presenta un'offerta di una società, Napoli (come si vocifera appunto oggi, dopo la debacle di Spalletti) o qualsiasi altra, che sia di 10 milioni, pagabile in una sola tranche dal 1 al 15 di giugno, costringe la società viola a risolvere il contratto. Il fatto di aver scelto di passare al super agente Ramadani, qualche mese dopo il contratto con la Fiorentina, ed ora la clausola sono campanelli di allarme per i tifosi viola.