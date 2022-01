Napoli-Nandez, il nodo è la formula: la controproposta del Cagliari

Il Napoli pensa a Nahitan Nandez. La notizia delle ultime ore viene analizzata nei dettagli dal Corriere dello Sport, che spiega come l'ostacolo più grande resti la formula dell'operazione per portare il centrocampista in azzurro.

"Il Napoli lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto, ma il Cagliari è orientato a ricavare almeno una ventina di milioni dalla sua cessione e continua a ragionare sull'obbligo di riscatto. Sulle certezze, più che sulle ipotesi. AI momento le cose stanno così, o giù di lì, ma la situazione è in evoluzione costante anche perché la saga dell'adios di Nahitan va avanti da un bel po" si legge sul quotidiano.