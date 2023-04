Napoli-Salernitana verso lo spostamento a domenica: si attende ufficialità

A che ora? Su questo ancora non ci sono notizie attendibili, ma è possibile che si giochi alle 15 per una questione di diritti televisivi

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Col passare dei minuti si va sempre più verso lo spostamento di Napoli-Salernitana a domenica. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui però la notizia non è ancora ufficiale. A che ora? Su questo ancora non ci sono notizie attendibili, anche perché ci sarà una nuova riunione in Prefettura nel pomeriggio, ma è possibile che si giochi alle 15 per una questione di diritti televisivi, dunque non in contemporanea con Inter-Lazio che è programmata per lo stesso giorno alle 12:30.