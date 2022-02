Napoli tartassato dagli infortuni: 13 giocatori persi, ma Spalletti ha sempre trovato soluzioni

Elogio a Luciano Spalletti sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'allenatore del Napoli è stato quello più tartassato dagli infortuni in stagione, spesso anche ai pezzi grossi del suo organico, ciononostante ha saputo sempre trovare le soluzioni giuste. Così si legge sulla Rosea: "Il Napoli è uscito dal tunnel ed è tornato sull’autostrada dove si corre, anche, per lo scudetto. Il percorso è stato parecchio accidentato. Tante squadre hanno dovuto fare a meno di pedine chiave causa infortuni, manifestazioni internazionali o Covid, ma il Napoli un po’ più delle altre.

Da inizio stagione a oggi, Spalletti ha dovuto fare i conti con le assenze di 13 giocatori, inclusi i pezzi grossi Koulibaly, Osimhen, Insigne e Anguissa. [...] Ha perso per 16 gare Osimhen, 15 Lobotka, 11 Insigne, 9 Koulibaly e Anguissa, per tacere del resto della truppa, eppure è sempre lì. Come? Massimizzando l’utilizzo della rosa, rilanciando dei giocatori e inventandosi delle posizioni e dei ruoli per altri".