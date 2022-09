Navas, l'incredibile retroscena dell'Equipe: PSG ha fatto saltare l'affare per 500mila euro

Il quotidiano sportivo L'Equipe racconta che il portiere nonostante il ruolo di dodicesimo ha lasciato fare al PSG.

Keylor Navas continua a far discutere sulla stampa francese. Il quotidiano sportivo L'Equipe racconta che il portiere nonostante il ruolo di dodicesimo ha lasciato fare al PSG. Si era accordato col Napoli per un triennale spalmando su due anni lo stipendio di 3 anni, ma l'affare è sfumato per meno di 500mila euro. Avrebbe perso complessivamente 1,5mln di euro in meno rispetto al PSG, Navas ha rinunciato ad un milione ma attendeva che i parigini mettessero 500mila euro restanti. Ora Galtier dovrà gestire la convivenza con Donnarumma.