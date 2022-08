Navas, retroscena del Corriere della Sera: portiere e famiglia iniziano ad informarsi sulla città

Per Raspadori la strada è tracciata ma non è ancora in discesa, nonostante l’incontro di ieri tra il presidente De Laurentiis e l’ad del Sassuolo, Carnevali.

Per Raspadori la strada è tracciata ma non è ancora in discesa, nonostante l’incontro di ieri tra il presidente De Laurentiis e l’ad del Sassuolo, Carnevali. Resta una distanza di circa 10 milioni tra l’offerta del Napoli (30 milioni) e la richiesta del club emiliano (40), scrive il Corriere della Sera che poi parla delle trattative per la porta: "Servirà almeno un’altra puntata, così come per risolvere la questione dei bonus da riconoscere al Chelsea per il prestito del portiere Kepa. In alternativa, cresce l’idea Keylor Navas del Psg: il giocatore e la sua famiglia hanno iniziato a informarsi su club e città".