Navas si promette al Napoli e attende sviluppi: si cerca la quadra col PSG

Finito alle spalle di Donnarumma nelle gerarchie al PSG, il portiere costaricano ha detto di sì alle avances degli azzurri

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Il Napoli ha un grandissimo obiettivo per la porta: Keylor Navas. Finito alle spalle di Donnarumma nelle gerarchie al PSG, il portiere costaricano ha detto di sì alle avances degli azzurri e adesso attende che ci siano sviluppi nella trattativa tra De Laurentiis e il club parigino. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"Keylor Navas ha comunque le chiavi di porta di Castel Volturno, le ha virtualmente prese, aspettando anche Psg e Napoli si mettano d’accordo su chi dovrà pagare quanto: la cifra, nove milioni netti per due stagioni, è fuori dalla portata del budget di Adl (ma anche di mezzo mondo) e dunque andranno ripartite le quote. Però un passo in avanti c’è stato e Giuntoli, che è rientrato dalla Francia, ha portato con sé almeno una promessa".