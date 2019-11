Nessuna sanzione per Giacomelli: l'arbitro non sarà fermato, solo uno stop per preservarlo

Nessuna sanzione per l'arbitro Piero Giacomelli, protagonista discusso di Napoli-Atalanta. Secondo quando scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il suo unico errore sarebbe stato quello di non andare a rivedere le immagini del contatto Kjaer-Llorente, in quanto, si legge sul quotidiano: "Il protocollo Var non esclude questa ipotesi. Ma d’altra parte la personalità è come il coraggio manzoniano, se non ne hai abbastanza non te la puoi dare. Giacomelli non sarà fermato ma, anche per preservarlo, potrebbe non essere rimandato subito in campo".