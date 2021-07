Non Manolas e Malcuit: a sorpresa sono altri due gli assenti per Napoli-Pro Vercelli

Kostas Manolas e Kevin Malcuit, che ieri hanno lavorato a parte, sono comunque presenti in panchina per Napoli-Pro Vercelli, amichevole in programma tra poco a Dimaro. Chi non c'è, a sorpresa, è Eljif Elmas, che invece ieri era stato provato tra i titolari ma oggi ha risentito di un affaticamento muscolare. Out anche Gennaro Tutino. Questi due non figurano neanche tra le riserve.