Non per forza aumento di stipendio: c'è un'altra condizione fissata da Insigne per rinnovare

Lorenzo Insigne vuole che si ritocchi verso l'alto il suo ingaggio, oppure vorrebbe gestire in proprio i diritti d'immagine. Queste le condizioni, due, principali, per rinnovare il suo contratto col Napoli. Difficile che De Laurentiis possa accontentarlo. La società deve tagliare i costi dopo il secondo anno consecutivo senza Champions. Per questo motivo c'è distanza tra le parti, scrive il Corriere dello Sport.