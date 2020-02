Non solo Lozano: c'è un altro bocciato da Gattuso

Tempi duri per Sebastiano Luperto. Tra i volti meno soddisfatti di questo periodo in casa Napoli c’è sicuramente quello del difensore, tenuto in grande considerazione da Carlo Ancelotti, finito invece nel dimenticatoio con l’arrivo di Rino Gattuso.

Durante l’emergenza in difesa il nuovo tecnico aveva dato fiducia al centrale, per poi optare per lo spostamento di Giovanni Di Lorenzo al centro della difesa. Così Luperto è scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico, al punto di trovare il campo con molta fatica.

Con l’avvento del nuovo tecnico ha disputato 220 minuti in campionato e 68’ nella sfida contro la Lazio (entrato in campo solo per l’espulsione a gara in corso di Hysaj) uscendo fuori dalle rotazioni. Risale proprio alla sfida in Coppa Italia contro la Lazio la sua ultima apparizione, mentre in campionato ha assistito dalla panchina alle ultime cinque gare disputate dagli azzurri. Insomma, non c’è solo Lozano tra i bocciati di Gattuso: anche Sebastiano è a rischio.