Non solo Mazzocchi: nel mirino un altro terzino della Serie A

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non solo Mazzocchi della Salernitana. C’è anche un altro nome che ricorre, per il Napoli, che ritorna per la fascia destra. La soluzione numero 2: Davide Faraoni del Verona, 32 anni. Altro profilo accostato in estate al Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport. Perché la società azzurra è alla ricerca di rinforzi sulle corsie esterne, soprattutto a sinistra dato che Olivera è out e Mario Rui rientrerà solo tra poco.