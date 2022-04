Nuovo pienone anche contro la Roma? La previsione dopo 3 giorni di prevendita

"Poco più di ventimila i biglietti venduti in tre giorni". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

"Poco più di ventimila i biglietti venduti in tre giorni". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport parlando dei dati sulla prevendita in vista della gara di lunedì contro la Roma: "Ciò significa che anche con la Roma il Maradona canterà e correrà al fianco di una squadra impegnata, per l'ennesima volta, nella rimonta e nella rincorsa del sogno. L'appello di Spalletti, insomma, non è caduto nel vuoto. A questi ritmi gli spettatori previsti lunedì non saranno meno di quarantamila. Chissà se di più".