Obiettivo blindare Kvara: Conte può volare nel ritiro della Georgia in Germania

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia è considerato un perno per il nuovo progetto tecnico di Antonio Conte, per questo il Napoli sta provando a blindarlo, rinnovando e adeguando un contratto in scadenza nel 2027. Per l'allenatore salentino l'ex Dinamo Batumi è un tassello imprescindibile per questo nuovo corso.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Conte dovrebbe volare in Germania per assistere ad alcune gare di Euro 2024 e potrebbe approfittarne per incontrare Kvara e mostrargli i suoi progetti. Il georgiano sarà impegnato chiaramente con la sua nazionale, per la prima volta nella storia della Georgia.