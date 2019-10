Occasione a Ferrara dopo la lezione degli anticipi: il Napoli non può sbagliare

Occasione importante per il Napoli. Dopo i pareggi di Juventus e Inter negli anticipi, la squadra di Ancelotti scenderà in campo a Ferrara contro la Spal con la possibilità di accorciare sui primi due posti e di dare continuità ad un momento positivo considerando l'ultima vittoria che ha spalancato le porte agli ottavi di finale di Champions. Il Napoli andrà a caccia del sesto successo in campionato, ma cruciale sarà l'approccio alla gara contro la squadra di Semplici, che fin qui ha trovato soltanto due vittorie - con appena 6 gol fatti e 15 subiti - ma entrambe in casa dove è capace di partite di buona intensità e organizzazione. I partenopei dovranno proprio prendere spunto dagli anticipi per non ripetere gli errori delle prime due in classifica: il livello del campionato s'è alzato a dismisura, soprattutto per quanto riguarda neo-promosse e medio-piccole, e quest'anno davvero "non ci sono partite facili", frase spesso abusata in passato parlando del calcio italiano.

Consapevole dell'importanza del momento, Carlo Ancelotti non dovrebbe andare oltre qualche rotazione per gestire l'enorme sforzo di Salisburgo ed i tanti impegni ravvicinati che proseguiranno con Atalanta, Roma e Salisburgo, gare tutt'altro che agevoli. Ancora qualche giorno per recuperare Mario Rui e Manolas, il tecnico ritrova Maksimovic che però non ha i 90' e potrebbe essere giusto un cambio difensivo in panchina in caso di emergenza. Conferma quindi per Luperto con Koulibaly con Di Lorenzo a destra e Ghoulam a sinistra (altrimenti il nazionale italiano a sinistra con Malcuit a destra). A centrocampo potrebbero esserci Elmas e Zielinski, risparmiando così la terza gara di fila ravvicinata ad Allan e Fabian, con Callejon e Insigne larghi. In attacco Mertens in coppia con Milik, ma non è da escludere l'attacco pesante col polacco in coppia con Llorente.