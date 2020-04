Oggi il protocollo della commissione medica: ecco le due fasi e la situazione dei centri

A piccoli passi, verso la ripresa. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta che oggi il governo riceverà il documento prodotto dalla Commissione medica della federazione con il contributo di esperti del settore. Un protocollo definito 'rigido e attento ma flessibile' che i ministri Spadafora (Sport) e Speranza (Salute) dovranno approvare.

PRIMA FASE - Vengono definite nel dettaglio le modalità della ripresa riservata al gruppo-squadra: oltre ai giocatori, vanno considerati tecnici, medici, fisioterapisti e altro personale necessariamente coinvolto. Dalle 50 alle 70 persone. L’obiettivo è quello di un gruppo “negativizzato” e costantemente monitorato con un gruppo per volta, ma in pochi giorni, se gli esiti degli accertamenti saranno quelli sperati, si potrà tornare alle sedute collettive.

SECONDA FASE - Un altro protocollo con cui verrà “rotto” il gruppo-squadra e verrà spiegato come ognuno dovrà comportarsi una volta rientrato a casa. Nel nuovo quadro verranno definiti anche i dettagli relativi a trasferte e spostamenti. Nel frattempo i contatti con l’esterno devono essere praticamente azzerati e sarà come vivere in una bolla.

HOTEL - La Gazzetta racconta anche della situazione in serie A in termini di camere nei centri sportivi. Le 138 camere della Juve saranno tutte per il gruppo bianconero. Altre squadre possono seguire l’esempio e sono Milan, Lazio, Napoli, Inter, Atalanta, Roma, Cagliari, Parma mentre il Torino potrebbe cambiare centro, il Verona s'è organizzato a Peschiera del Garda mentre Bologna, Udinese, Fiorentina e Genoa hanno solo il ristorante e non hanno camere mentre Samp, Sassuolo Brescia e Spal sono sprovvisti di mensa e camere.