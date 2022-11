Osimhen a Dazn: "Voglio lo Scudetto, poi bene se sono capocannoniere! Sulla sosta..."

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-2 in casa contro l’Udinese.

TuttoNapoli.net

Sono molto felice per questa partita, intensa soprattutto per il loro ritorno nel finale. La cosa più importante è continuare a vincere".

Secondo gol consecutivo di testa.

"Elmas mi ha dato una grande palla. Sono contento non tanto per il gol ma per il contributo che do alla squadra con i gol".

Vorresti vincere la classifica marcatori?

"Voglio vincere il trofeo con questa squadra. Sari felice se vincessi la classifica marcatori, ma non metterei mai i miei obiettivi davanti a quelli della squadra".

Vi dispiace che ci sia la sosta per il Mondiale?

"Spero che i miei compagni che vanno al Mondiale facciano bene. La sosta non è un problema: ci riposeremo un po' e poi ripartiremo a lavorare".