Osimhen: "Ho parlato con ADL e avuto rassicurazioni sul progetto. Io resto qui!"

Victor Osimhen resta a Napoli e ha avuto rassicurazioni sul progetto. Lo ha detto nella sua intervista al Corriere dello Sport: "Sono solo voci di mercato: sto bene qui e non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo momento. Ho parlato con il presidente, è lui che decide, e mi ha rassicurato spiegandomi i progetti del club. Sono contento di quello che mi ha detto e gli acquisti sono di qualità: alle parole sono seguiti i fatti. Sono molto felice di giocar e con il Napoli e in futuro vedremo".