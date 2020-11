Osimhen l'ha rassicurato, ma Gattuso valuta già l'alternativa per il Milan

Il Napoli inizia la settimana che porta al ritorno in campo, sfida al Milan domenica sera, col grande interrogativo: Victor Osimhen sarà a disposizione dopo l'infortunio alla spalla rimediato in nazionale? Dell'argomento scrive così l'edizione odierna di Tuttosport.

Il coach Gattuso e la dirigenza azzurra si sono messi in contatto con il calciatore che li ha rassicurati, dicendo loro che avverte ancora dolore alla spalla, ma non avrebbe mai messo in discussione la sua presenza per la gara prevista per la ripresa del campionato alle ore 20,45. Avrà ragione Osimhen oppure Gernot Rohr? Il ct della Nigeria è stato molto più categorico e meno possibilista. 'Victor si è procurato una lussazione alla spalla - aveva detto a Espn - e credo che dovrà restare fuori per qualche settimana'.

L’ottimismo, invece, regna in casa Napoli tanto che l’ipotesi di una esclusione di Osimhen per il match contro il Milan viene vista come possibile soltanto se il calciatore dovesse alzare bandiera bianca. In tal caso è pronto a fare il suo esordio da titolare in campionato Andrea Petagna e per lui non sarebbe una partita come le altre: ha esordito in serie A proprio con il Milan, mettendo insieme solo 3 presenze in 2 stagioni.