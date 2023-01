Osimhen, le sirene delle big inglesi: il prezzo per ADL è quasi raddoppiato

Il Manchester United non lo ha mai eliminato dalla lista dei desideri. Il prezzo è quasi raddoppiato

Il Messaggero fa il punto sul futuro di Victor Osimhen. Il calciatore è cambiato, è migliorato soprattutto grazie a Spalletti. E grazie al suo recente rendimento le big d'Europa gli hanno già messo gli occhi addosso. Il Manchester United non lo ha mai eliminato dalla lista dei desideri. Il prezzo è quasi raddoppiato: 100 milioni non bastano più, il Napoli lo valuta 150, ma il discorso è rinviato a giugno. Osimhen non vuol sentire parlare di futuro. Il suo unico pensiero è regalare lo scudetto alla città e ai tifosi che lo hanno praticamente organizzato sin dal primo giorno.