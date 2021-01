Osimhen, lunedì il tampone: solo con la negatività via i controlli a spalla e braccio

Victor Osimhen ha ancora tempi lunghi, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, raccontando che l'attaccante lunedì si sottoporrà al primo tampone di verifica e, se sarà negativo al Covid-19, potrà pianificare i controlli alla spalla e al braccio destro. In ogni caso, recuperarlo per la Supercoppa è una missione quasi impossibile. Lunedì si monitoreranno anche le condizioni di Koulibaly che ieri ha svolto parte della seduta in gruppo.