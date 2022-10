Otto gol complessivi senza Osimhen: i numeri 'super' di Raspadori e Simeone

Simeone e Raspadori hanno segnato quattro gol a testa nel corso dei 33 giorni vissuti senza Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Simeone e Raspadori hanno segnato quattro gol a testa nel corso dei 33 giorni vissuti senza Osimhen. Il Cholito si è affermato come decisiva arma dalla panchina, segnando in media una rete ogni 69 minuti. Simeone nel progetto tecnico è l’attaccante che può far male soprattutto subentrando, il Cholito poi sta dimostrando di strappare ogni minuto di gioco con grande entusiasmo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.