Papà Kvara: "La Juve lo voleva e ci abbiamo pensato, ma ha scelto Napoli per la squadra e Maradona"

"Il primo interesse dei club italiani risale a quando Khvicha giocava in Russia". Pensieri e parole di Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha Kvaratskhelia, espressi nel libro 'Kvaradona. Un miracolo georgiano': "C'erano molte squadre che lo seguivano ed erano interessate, in particolar modo Inter, Juventus, Sampdoria, Roma e ovviamente Napoli".

Perché Kvara ha scelto il Napoli? Lo spiega Badri: "Lo stile di gioco e l'impostazione della squadra sembravano essere l'ideale per lui. In una realtà del genere Kvara avrebbe potuto acquisire un minutaggio elevato, avrebbe potuto gicoare molto. Se fosse andato alla Juventus invece, per esempio, avrebbe avuto meno possibilità di giocare da titolare, essendoci Di Maria al tempo".

Ma proprio sui bianconeri papà Kvara svela un retroscena: "In un primo momento avevamo pensato alla Juventus. Paratici voleva Khvicha, ma il mio idolo nel calcio era Maradona, il campione al quale mi sono sempre ispirato, e l'idea di vedere mio figlio giocare nello stadio a lui intitolato e di indossare la maglia della sua squadra sono stati un fattore determinante nella scelta di accettare il Napoli".