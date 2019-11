Pazzo Napoli, firma l'incredibile impresa fermando il Liverpool ad Anfield!

Questo pazzo Napoli non finisce mai di sorprenderci. In negativo, ma anche inaspettatamente in positivo. La squadra di Anceloti con una prova perfetta, per intelligenza tattica e cattiveria agonsitica, riesce nell'impresa neanche sfiorata dalle big europee, fermare il Liverpool ad Anfield in una notte di Champions. Perfetta la prima frazione di gioco, col gol di Mertens, ed altre 2 ripartenze non sfruttate, sofferenza nella ripresa ma subita con applicazione e cattiveria, subendo gol solo su un angolo e probabilmente da un'azione fallosa.