Per Spalletti Verona è decisiva: scelte pesanti, fuori almeno tre big

"Il tempo delle parole è finito perché una sconfitta oggi a Verona sarebbe fatale. Il risultato di questa gara ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri". Luciano Spalletti in conferenza stampa trasforma in parole quella che è la sensazione generale che accompagna questa sfida al Verona: un dentro o fuori per continuare a inseguire la vetta anziché rassegnarsi a guardarsi solo dietro. Del resto gli ultimi incroci con i gialloblù sono sempre stati tutt'altro che banali. L'anno scorso il duro ko di Verona ha portato alla rottura definitiva tra Gattuso e De Laurentiis, con il giro di telefonate del presidente per sondare la disponibilità di altri tecnici, ed al ritorno a Napoli è poi arrivato un pareggio che è costata la Champions. Ed anche quest'anno in realtà il Napoli, seppur lanciatissimo in quella fase, ha sofferto le caratteristiche del Verona, che con Tudor porta avanti la filosofia di Juric fatta di aggressività, dinamismo e fisicità nei duelli a tutto campo.

Non basterà la qualità

Contro il Verona difficilmente puoi prendere l'intera posta in palio solo con la qualità e Spalletti è tornato su un desiderio già espresso più volte, vedere una squadra capace di 'sporcarsi' e usare anche altre caratteristiche: "Siamo meno interessati allo sporco della partita e siamo più orientati alla tecnica ed alla qualità, ma col Verona bisogna dimostrare di avere anche un corpo, andare allo scontro fisico". Ed anche per questo il tecnico del Napoli dovrebbe cambiare anche qualche elemento nell'undici titolare.

Spalletti può escludere Insigne, Zielinski e Fabian

Dovrebbe tornare titolare Anguissa, in coppia con Lobotka, con Fabian inizialmente fuori. L'altro escluso di rilievo dovrebbe essere Lorenzo Insigne, che soffre per la poca fisicità questi incroci con squadre così aggressive e che non è neanche al meglio: spazio dunque a Lozano. Dietro Osimhen potrebbe esserci Elmas, con maggiore fisicità rispetto a Zielinski, anche lui spento nelle ultime gare, ma qui il ballottaggio sembra reggere ancora. A destra Ounas insidia Politano per le maggiori capacità di dribbling e di strappi lunghi prevedendo un duello individuale e lontano dalla porta anche su quella corsia.