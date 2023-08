Perché lo scouting di Micheli ha scelto proprio Natan per sostituire Kim?

Il Napoli ha definito l'arrivo di Natan Bernardo de Souza, classe 2001 del Red Bull Bragantino, per colmare il posto libero in difesa lasciato da Kim

Il Napoli ha definito l'arrivo di Natan Bernardo de Souza, classe 2001 del Red Bull Bragantino, per colmare il posto libero in difesa lasciato da Kim. Il brasiliano risponde alle caratteristiche individuate nella ricerca dal reparto scouting del Napoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "La fisicità giusta, la capacità di coprire tanti metri a campo aperto, il piede mancino educato anche nel lancio sul lungo. Natan ha appena 22 anni, ma vanta già una storia ricca di vissuto. Nasce terzino sinistro fino a quando con la maglia del Flamengo viene dirottato al centro della difesa e soprattutto ha affrontato tante vicissitudini personali:

la sensazione di sfiducia quando non fu confermato al Ponte Preta, i due mesi di stop per alterazioni cardiologiche, la lesione ai legamenti del ginocchio sinistro rimediata lo scorso 13 aprile. Natan ha brillantemente superato quest’infortunio, sta regolarmente giocando il campionato brasiliano, ha totalizzato cinque gare tra luglio e agosto, l’ultima durante la notte tra il 3 e il 4 agosto nell’andata degli ottavi di finale di Copa Sudamericana contro l’America Futebol Clube. Un anno fa si fece avanti la Roma, non riuscì a prenderlo con una proposta di 7,5 milioni di euro più il 20% sulla rivendita".