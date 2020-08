Petagna, negativo al terzo tampone: in arrivo a Castel di Sangro

Andrea Petagna è risultato negativo anche al terzo tampone dopo la positività al Covid-19 del 20 agosto. Il nuovo attaccante del Napoli, come riporta Calciomercato.it, è atteso nel ritiro di Castel di Sangro nelle prossime 48 ore. Ricordiamo che l'ex attaccante della Spal era in isolamento dopo la positività riscontrata dal rientro delle vacanze trascorse in Sardegna.