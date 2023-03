Pioli: "Napoli meglio in A, ma la Champions è un'altra storia e noi siamo il Milan!"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese, soffermandosi poi anche sul Napoli.

Come sta Leao? "Leao si sta allenando molto bene, è sereno e determinato nel cercare di migliorare le proprie prestazioni. Sono sicuro che Leao è e rimane un riferimento importante per la nostra fase offensiva, anche perché, pur non segnando, tiene in apprensione le difese avversarie".

Come sta vivendo questo periodo Ibrahimovic? "Sapeva benissimo che quando dovevo fare le liste non era in condizione di giocare. Ma Ibra è Ibra, le vuole giocar tutte e aiutare i compagni".

Come ha vissuto questo sorteggio di Champions? "Lo abbiamo vissuto mentre facevamo allenamento. Qualsiasi avversario sarebbe stato un avversario molto difficile, complicato e stimolante e motivante. Siamo ai quarti, siamo il Milan e vogliamo andare avanti. Il Napoli è forte, sta facendo meglio di noi in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan".

Leao è depresso?

"Non ci interessa quello che dicono fuori. Io consiglio a Rafa di stare vicini a chi gli vuole bene, come succede qui a Milanello. Non è depresso, ma è determinato. Da lui ci si aspetta il gol, ma anche quando non fa gol fa giocate importanti per la squadra".

Sta pensando di cambiare modulo?

"Non stiamo giocando con un difensore in più, perché contro alcune squadre anche col 4-2-3-1 facevamo la difesa a 3. Il nostro obiettivo è essere più imprevedibili possibile in attacco.. Torneremo a difendere a 4 quando ci saranno avversari più adatti per la difesa a 4. Ma queste sono cose vostre, conta giocare bene".

Come stanno Tonali e Bennacer?

"Tonali ha riposato contro la Salernitana e sta bene. Bennacer sta meglio e sta mettendo minuti nelle gambe".

Si deve essere ambiziosi in Champions?

"Sì, ma dobbiamo passare questo turno. Però dopo, adesso pensiamo all'Udinese. La Champions è un obiettivo, noi pensiamo di arrivare fino in fondo... perchè dovremmo pensare di non doverci riuscire? Abbiamo giocato ad alti livelli, ma ora è troppo importante fare punti in campionato".

Perché Origi sta faticando?

"All'inizio ha avuto qualche problema fisico, poi ho fatto delle scelte".

TMW - La Primavera ha raggiunto un obiettivo storico in questa settimana...

"Ho fatto i complimenti ad Abate e ai ragazzi, hanno fatto una grande partita ed è una grande soddisfazione per il settore giovanile. Ci sono dei ragazzi interessanti che tutti teniamo sempre sott'occhio".

TMW - Maignan è il portiere più forte della storia del Milan?

"Non lo so sinceramente, ma Maignan è un campione in tutto quello che fa".

Quanto sarà importante la sosta?

"Sarà più importante come arriveremo alla sosta, quindi il risultato di domani è molto importante. La classifica è corta, dobbiamo spingere".

Come ha visto la squadra dopo la Salernitana?

"C'era delusione la mattina dopo, ma questo mi piace: io sono contento quando la squadra ha le stesse mie sensazioni. Poi ho visto determinazione e concentrazione per la prossima gara".

Bisogna servire più Leao negli spazi?

"Perfettamente d'accordo. Nelle ultime gare ha attaccato bene, quindi conoscendo le sue qualità sarebbe il caso di dargliela".