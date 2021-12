Politano a Dazn: "Vogliamo tornare primi! Spero di giocare"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con l’Atalanta: “Bisogna fare bene sul piano del gioco, l’Atalanta è una squadra molto fisica, dovremo tenere palla il più possibile".

Come stai?

"Purtroppo sono stato fuori 10 giorni e quando rientri non è mai facile, spero di essere della partita per mettere benzina nelle gambe".

Che partita vedremo?

"Quella di stasera è una partita importante visti i risultati di oggi. Dobbiamo restare in vetta alla classifica e per farlo dobbiamo vincere"