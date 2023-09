Politano ko: Lindstrom stuzzica Garcia, ma ci sono due alternative

Matteo Politano salterà Genoa-Napoli per infortunio, ma come scrive il Corriere del Mezzogiorno, a Garcia non mancano le alternative

Matteo Politano salterà Genoa-Napoli per infortunio, ma come scrive il Corriere del Mezzogiorno, a Garcia non mancano le alternative sulla corsia destra, giocatori diversi per caratteristiche rispetto a Politano e che, quindi, suggeriscono anche uno sviluppo della manovra differente. "Lindstrom ha terminato i suoi impegni con la Danimarca e l’idea del debutto dal primo minuto dell’ex Eintracht è un’opzione che stuzzica Garcia. Per la zona destra dell’attacco si candidano anche Raspadori ed Elmas che contro l’Italia ha dimostrato di essere in ottima condizione".