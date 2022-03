Polizza trasferta per Spalletti: azzurri 'secondi' per punti fuori casa, solo una squadra fa meglio

In trasferta è proprio un altro Napoli rispetto a quello di Fuorigrotta. Senza quei rimpianti che zavorrano la classifica generale

In trasferta è proprio un altro Napoli rispetto a quello di Fuorigrotta. Senza quei rimpianti che zavorrano la classifica generale per le sconfitte subite al Maradona. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa un paragone col rendimento interno: "Lontano da casa, in campionato, gli azzurri in 14 gare (stesso numero per le partite interne) hanno totalizzato ben 31 del 57 punti complessivi. Meglio solo il Milan con 33 punti guadagnati lontano del Meazza. proprio la sconfitta contro i rossoneri di Pioli ha allungato la serie degli stop casalinghi: ora sono saliti a quattro. Alimentando le recriminazioni per il divario attuale di tre lunghezze dalla vetta occupata dal Milan".