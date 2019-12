Pres. Genk: "Il Napoli ha confermato il gradimento per Berge, ma ci sono altri top club. Vogliamo salutare bene l'Europa!"

Peter Croonen, presidente del Genk, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a margine del pranzo Uefa che si è tenuto a Villa D'Angelo: "Il pranzo è andato veramente bene, sono un fan del cibo italiano e sono contento di essere ospite in questo ristorante".

Sulla partita. "Sarà la nostra ultima apparizione in Europa, non possiamo più qualificarci. Cercheremo di giocare con maggior serenità, la mente sgombra, vogliamo fare bella figura. Non è un momento facile di stagione sia per noi a anche per il Napoli, vogliamo salutare l'Europa facendo una buona prestazione".



Su Berge. "Abbiamo parlato delle due squadre, di tutti i giocatori, il Napoli ha una fantastica squadra. Quando si parla di giocatori vengono fuori i nomi, ed ovviamente è venuto fuori quello di Berge, ma non è cambiato niente, il Napoli ha confermato il gradimento per il giocatore ma su di lui ci sono altri top club europei. Il prezzo? Non abbiamo parlato di questo ma più in generale della qualità dei giocatori. Sappiamo che c'è pressione sul Napoli in questa partita, ma c'è anche l'altro match, noi giocheremo con la mente libera.



Situazione Napoli. "Ancelotti è tra i migliori allenatori al mondo, bisogna capire come le parti possano camminare insieme nel prosieguo della stagione, ma è un problema del Napoli. Gattuso? Non abbiamo assolutamente toccato questo argomento":