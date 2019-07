Pres. Lille: "Ci sono offerte importanti per Leao e Pepé, con grandi club non possiamo competere..."

Rafael Leao, classe '99, è un altro dei giocatori del Lille, oltre a Nicolas Pepè, finito in orbita Napoli. Ne ha parlato Gerard Lopez, presidente del Lille, ai microfoni de 'Le Voix du Nord', rispondendo su Pepè ma anche su Leao, altro giocatore in uscita: "Per Nicolas era quasi finita e sarebbe potuto andare la scorsa estate. È vero che ha grandi offerte e grandi club su di lui, quindi penso.... Dopo, non si sa mai nel calcio.

Leao? Sul tavolo ci sono offerte molto importanti per Leao. Se parliamo poi di stipendio, una volta che si presentano club molto importanti noi non possiamo competere e pareggiare offerte".