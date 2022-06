Pres. Salernitana: "Sogno Cavani, non so se vorrà venire. Djuric e Ederson al Napoli? Non so nulla..."

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Petagna da noi e Djuric al Napoli? Non ne so nulla, non vorrei che il direttore abbia ipotizzato delle cose, ma davvero non so nulla.

Ederson? De Laurentiis personalmente non me l'ha chiesto, comunque non trattengo nessuno controvoglia.

Cavani? Ogni volta che parlo col mio direttore e allenatore dico: sono in triplice veste, sono azionista di maggioranza, faccio il presidente e faccio il tifoso. Da tifoso dico: fate uno sforzetto. Da presidente sarei onorato e cerco di far quadrare i conti, da azionista vedo il valore in medio lungo periodo. Per me sarebbe un sogno, non so se lui vorrebbe venire a Salerno".