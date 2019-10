Pres. Spal: "Gli azzurri hanno sempre faticato a Ferrara! Lazzari? Il Napoli era interessato..."

A Radio Marte è intervenuto Simone Colombarini, patron SPAL, prossima avversaria del Napoli in campionato: "Spal-Napoli? Che il Napoli sia molto più attrezzato della Spal lo sapevamo da inizio campionato. La squadra azzurra è temibile e dobbiamo affrontarla con la dovuta cautela. Sappiamo che sarà difficile, ma proveremo a metterla in difficoltà.

Semplici ce lo teniamo stretto, ha fatto un percorso straordinario con noi. Poi, se un giorno sarà pronto per una big come penso, farà le sue scelte e partirà per una carriera più luminosa rispetto a quella che può offrire una squadra di provincia come la Spal. Certe scelte però, le farà lui, come sempre accade, in accordo con la società. Il lavoro siamo convinti che paghi e la squadra sta lavorando bene. Le nostre concorrenti poi sono ben attrezzate, ma abbiamo mezzi e possibilità per dire la nostra e raggiungere il nostro obiettivo ossia la salvezza. In un ambiente sereno poi, si ottiene sempre di più. Nonostante le 6 sconfitte, l'ambiente a Ferrara è sereno e domenica ve ne accorgerete: c'è grande fiducia nei confronti dell'allenatore e della squadra.

Proveremo ad invertire la tendenza perchè è vero che il Napoli ha sempre faticato a Ferrara, ma alla fine ha sempre vinto. Vorrei vedere la mia Spal giocare come contro il Parma o anche come ha fatto nel secondo tempo contro la Lazio. Sappiamo che sarà difficile, ma piuttosto che rubare un punto, preferirei giocare bene contro il Napoli.

Petagna è cresciuto molto, è concentrato, non ha ascoltato voci di mercato ed è carico. Per lui, valo lo stesso discorso di Semplici: la sua carriera può esplodere, ma al momento è concentrato sulla Spal e continueremo insieme finchè sarà possibile.

Lazzari? Il Napoli è stato interessato a lui quando la stagione era ancora in corso, poi la Lazio si è fatta avanti in maniera più concreta e abbiamo deciso di chiudere. Non abbiamo mai voluto spingere per una direzione o per l'altra e con Di Lorenzo il Napoli credo abbia fatto un ottimo investimento.

Non abbiamo mai palato concretamente di Fares con nessuno perchè volevamo tenerlo almeno per un altro anno. Poi, si è infortunato, ma speriamo che recuperi in fretta".