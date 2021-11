Pres. Verona a Dazn: "Napoli ha tutto per vincere lo scudetto! Ma noi siamo forti..."

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, prima della partita sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Fa piacere vivere questo momento, è bello vedere le prestazioni che stiamo facendo. E' un crescere del lavoro che facciamo ormai da dieci anni. Alla base di tutto c'è la volontà di fare le cose fatte bene, un club come il nostro deve basare su questo la propria crescita.

L'Hellas Verona attuale è il suo Hellas Verona più forte? "Sì, questa forse è la miglior squadra che abbiamo. Un gruppo bellissimo, una squadra che si sta ritrovando. Lo dico non perché le altre siano state inferiori, ma perché abbiamo messo più qualità davanti e questo ci rende più competitivi".

Lei aveva predetto un Napoli in lotta per lo scudetto. "Penso che sia una squadra completa, che ha oliato meccanismi per anni. Ha giocatori forti e un Osimhen al meglio che l'anno scorso per gli infortuni non aveva fatto vedere il suo livello. Credo che abbia tutto per vincere il campionato".