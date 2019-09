Previsti 40mila spettatori al San Paolo: prevendita a buon punto considerando la quota abbonati

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport la prevendita per la sfida di questo pomeriggio è a quota 36mila. Ai 12mila abbonati si aggiungono i 24mila biglietti già venduti, per una proiezione che si avvicina ai 40mila presenti. Non male per la prima in campionato anche considerando che col Liverpool si sfiorerà un altro pienone. Prime due a Fuorigrotta con grande entusiasmo, dunque, per (ri)cominciare una nuova stagione.