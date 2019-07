PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Icardi apre al Napoli! Ecco la clamorosa svolta, ADL sfida la Juve"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con l'apertura di Mauro Icardi al Napoli: il giocatore argentino avrebbe anche informato l'Inter che sarebbe pronto alla separazione, ed ecco che proprio il presidente De Laurentiis avrebbe fiutato l'occasione posizionandosi in prima fila per la punta nerazzurra, sfidando anche la Juventus. Spazio anche all'obiettivo dell'Inter Lukaku e l'approdo di De Ligt in casa Juventus.