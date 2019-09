PRIMA PAGINA - Mundo Deportivo: "Progetto Fabiàn per il Barça nel 2020, non sarà facile strapparlo al Napoli”

Fabiàn Ruiz campeggia sulla prima pagina odierna di Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo dedica l'apertura di oggi al centrocampista del Napoli, con un titolo eloquente: "Fabiàn 2020" scrive il quotidiano, che spiega come il Barcellona abbia messo nel mirino il centrocampista e che lo segua molto da vicino per le sue qualità e per la giovane età. All'intero del quotidiano si spiega come il centrocampista sia stato individuato come possibile erede di Rakitic ma che non sarà facile strapparlo al Napoli