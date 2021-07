Primo ritrovo al Maradona: tamponi e oggi tutti a Castel Volturno, il programma

E' cominciata ufficialmente ieri la nuova stagione del Napoli. Il primo gruppo di giocatori convocati sono arrivati alla spicciolata allo stadio Maradona, insieme al tecnico Luciano Spalletti - a oggi l’unica grande certezza del Napoli - per effettuare i tamponi molecolari di prassi, così che oggi possano rivedersi a Castel Volturno per le visite mediche e preparare la partenza per il ritiro, che inizia giovedì in Val di Sole, a Dimaro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.