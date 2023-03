Probabili formazioni Napoli-Eintracht: tornano Lozano e Rui? Due assenze per Glasner

Il Napoli parte dal pesante 2-0 dell'andata che può regalare al club partenopeo l'accesso ai quarti di Champions per la prima volta nella storia azzurra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Appuntamento con la storia al Maradona. Quest'oggi arriva l'Eintracht in città (con al seguito anche una frangia violenta di tifosi senza biglietti) e domani andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions: il Napoli parte dal pesante 2-0 dell'andata che può regalare al club partenopeo l'accesso ai quarti di finale di Champions per la prima volta nella storia azzurra. Mica male per una squadra partita tra le contestazioni estive in città, alle prese con una rifondazione tecnica che sembrava complicatissima, e finita nel raggruppamento del Liverpool dalla terza fascia. Ed invece lo scenario è quello di una gara che sembra in discesa - ma guai a dirlo a Spalletti. che quest'oggi insisterà sul chiudere i giochi al più presto senza snobbare l'avversario - e di rivali che eviterebbero tutte un incrocio con la capolista della Serie A come già si è percepito nel sorteggio degli ottavi. Prima però c'è da arginare l'Eintracht, squadra solitamente da trasferta, che non avrà nulla da perdere e vorrà tentare il tutto per tutto come raccontato da Glasner.

Statistiche

L'Eintracht ha sempre segnato finora in trasferta in questa edizione di Champions (5 gol) con un bilancio di 2 vittorie e una sconfitta. Il Napoli risponde però con l'imbattibilità in casa in Champions League da 11 partite (8 vittorie e 3 pareggi) ed in questa edizione ha segnato almeno 3 gol nelle gare disputate al Maradona. Gli occhi di tutta Europa saranno in particolare su Khvicha Kvaratskhelia: ha firmato 4 assist finora in Champions League, record per un giocatore del Napoli in una singola edizione e quest'anno in Champions ha creato più occasioni da gol (16) di qualsiasi altro giocatore

Le ultime sul Napoli

Semaforo verde per Lozano, da ieri tornato in gruppo, e che quindi tornerà in ballottaggio con Politano sull'out destro per far parte del super-tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Esami negativi per Meret e Kim che oggi si sono allenati pienamente in gruppo: da capire soprattutto se Spalletti rischierà il difensore, peraltro anche diffidato, e nel caso è pronto Juan Jesus. L'altro ballottaggio è quello a sinistra col rientrante Mario Rui che sfida Olivera.

Le ultime sull'Eintracht

Out la stellina Kolo Muani per squalifica, ma anche il talentuoso Lindstrom per infortunio. Glasner dovrebbe schierare il colombiano Rafael Santos Borré di punta e avanzare Kamada al fianco di Gotze tra i rifinitori. In mediana novità Rode rispetto all'andata, al fianco di Sow, con Buta e Max sugli esterni. In difesa Tuta, Jakic e N'Dicka