Prosegue la rivolta social: parte la petizione con migliaia di firme per cambiare il rosso Lete

Si amplifica la rivolta social da parte dei tifosi del Napoli per cambiare il rosso della Lete, sponsor principale, facendolo diventare bianco, coerente con gli altri colori. Oltre agli hashtaf finiti in tendenza ed i profili Sscn e Lete inondati di migliaia di messaggi (clicca qui), Sul web è anche partita una petizione (qui il link) per firmare la volontà di cambiare la casacca che è stata svelata sul web - anche se non ancora ufficiale - ed ha portato finora ad un grande malumore proprio nell'anno in cui la Lega ha abolito le toppe e si sperava di non vedere più il rosso.