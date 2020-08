LeteOut, la protesta non si placa: profili Ssc Napoli inondati e Lete 'oscura' 300 commenti

Non si placa la protesta social dei tifosi del Napoli, in merito al colore rosso scelto da Lete sulle nuove maglie trapelate nei giorni scorsi sul web. Una volta che la Lega ha abolito le toppe, i tifosi erano certi di una maglia finalmente azzurra e non si aspettavano una scelta che così male si sposa con l'azzurro rispetto al bianco (scelto invece da Msc, secondo sponsor che ha cambiato colore) e che non ha precedenti con tutti gli altri club che adattano lo sponsor ai colori social. Ieri vi abbiamo raccontato dell'hashtag #LeteOut (ma anche #BoicottaLete) che addirittura ha raggiunto il primo posto in tendenza Twitter Italia ed ancora oggi resiste tra i primi, ma anche di migliaia di commenti di protesta sui profili social del club e dello sponsor Lete.

Anche oggi il malumore non sembra rientrare. Al primo tweet della Ssc Napoli sono partiti i commenti con l'hashtag #OutLete, stesso discorso per Facebook ed Instagram mentre l'ultimo tweet della Lete ha raccolto quasi 300 repliche, tutte 'oscurate' perché in riferimento al colore dello sponsor. I messaggi sono migliaia, ma quasi tutti uguali: "Una sciagura", "non ne possiamo più, rovinata un'altra maglia", "che vi costava farla bianca, che si legge anche meglio?" e "l'unico sponsor che non si adegua al colore della maglia", "cambiatela subito!". Al momento non si registrano reazioni ufficiali, anche se i precedenti non mancano: il Marsiglia ad esempio cambiò colore dello sponsor dopo una protesta di questo tipo, modificando il verde di Uber Eats in nero ed accontentando i tifosi. Accadrà lo stesso per il Napoli visto che la protesta ormai ha raggiunto anche i quotidiani nazionali?

Di seguito la nuova maglia e come la vorrebbero i tifosi (secondo la ricostruzione della pagina 'A tutela della maglia del Napoli')