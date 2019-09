Qui Castel Volturno - Seduta mattutina: rientrati altri tre nazionali, Milik e Insigne ancora a parte

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato riprenderà sabato 14 settembre con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A (ore 18).

La squadra, sul campo 1, ha svolto riscaldamento in avvio e di seguito una serie di torelli con la rosa divisa in gruppi. Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su cross e tiri in porta.

Elmas, Gaetano e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali ed hanno svolto lavoro completo col gruppo. Differenziato e tabella personalizzata per Milik, Insigne e Tonelli. Domani la squadra tornerà in campo nel pomeriggio.