Radio Crc - James, Napoli-Real si avvicinano: accordo sulla cifra del prestito, non sul riscatto

Il Napoli continua a lavorare anche per James Rodriguez. Secondo quanto emerso nel corso di 'Un calcio alla radio' su Radio Crc, il club partenopeo ed il Real Madrid avrebbero trovato un accordo sulla cifra del prestito oneroso, intorno ai 10mln di euro, mentre per gli spagnoli vorrebbero fissare il riscatto obbligatorio a 40mln contro i circa 30mln indicati dal Napoli. Si sarebbe parlato anche di un terzo giocatore da inserire perché il Real Madrid ha tanti esuberi ed andrebbe ad uno sconto in quel caso.