Radio Marte - Finito confronto Ancelotti-squadra: dibattito di oltre un'ora tra le parti

Finito il confronto tra Carlo Ancelotti e la squadra a Castel Volturno. Le parti si sono confrontate per oltre un’ora per mettere le cose in chiaro all’indomani dell’ennesima prestazione deludente del Napoli, sconfitto dal Bologna. Lo riferisce la redazione di Radio Marte. Non c'è stato neanche allenamento, ma solo un lungo dialogo tra allenatore e gruppo.