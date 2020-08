Rai - Koulibaly, entourage irritato dai rumors: per ora non c'è offerta da 70mln del City

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Calda la trattativa Koulibaly-City ma non caldissima. Ramadani ha smentito una nuova offerta di 70 mln, potrebbe arrivare più in là ma ad oggi non è arrivata, solo rumors giornalistici ma fatti zero. Questa offerta che potrebbe fare breccia nel cuore di De Laurentiis non è arrivata. Secchiate di acqua gelata, entourage anche irritato per queste notizie che sono uscite. Nei progetti del City c'è la voglia di acquisire Koulibaly".